بريطانيا: موقف لـ 850 سيارة بكلفة 66 مليون دولار ولكن دون طريق تصل إليه

انتهت أعمال بناء موقع ضخم لوقوف السيارات في أوكسون (بريطانيا) بكلفة تقديرية 51 مليون جنيه إسترليني ( حوالي 66 مليون دولار)، ولكن دون أن يكون بالإمكان استخدامه لأن المجلس البلدي الذي بناه لا يستطيع ببساطة تحمل تكلفة بناء طريق توصل إليه.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" أنه تم الانتهاء من جميع أعمال البناء الرئيسية في موقف السيارات الذي يتسع لـ 850 سيارة في إينشام، أوكسون، في يناير كما تم الانتهاء من تنسيق الحدائق الشهر الماضي.

ولكن لن تكون هناك مركبات متوقفة في الموقع الذي تبلغ مساحته 19 فدانًا حتى يتم تأمين التمويل للبنية التحتية لربطه بالطريق A40 - والذي قد يكون في عام 2027. ومع اكتمال جميع أعمال البناء والتنسيق، يقدم مجلس مقاطعة أوكسفوردشاير الآن صيانة مستمرة للموقع الفارغ كجزء من العقد الحالي. وقالت الصحيفة أنه يجب القيام بالعمل كل أسبوع، بما في ذلك قص العشب والتربة السطحية والبذر حسب الحاجة، على الرغم من عدم تمكن أي سيارة من استخدام الموقع.

وكان تم تقديم طلب التخطيط لموقف السيارات وركوب الخيل في أبريل 2021 وتمت الموافقة على التمويل من وزارة النقل في ديسمبر من ذلك العام. كما حصل مجلس المقاطعة على تمويل لطريق الوصول والدوار المقترح جنبًا إلى جنب مع عناصر أخرى من برنامج تحسينات الطريق السريع.

وقال مجلس مقاطعة أوكسفوردشاير إنه غير قادر على مشاركة جدول زمني للتسليم حتى انتهاء المناقشات حول المشروع.

يقدر المجلس أن موقف السيارات وركوب الخيل لديه القدرة على خفض ما يصل إلى ثلث حركة المرور في أوقات الذروة في كل اتجاه.