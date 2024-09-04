تصاميم العالم ترفرف بأجنحة فراشات في دبي

احتفت عروض اليوم الثاني من «أسبوع دبي للموضة»، الذي يقام في حي دبي للتصميم بالمرأة، فتنوعت التصاميم بين التي تسلط الضوء على القوة والإصرار من أجل تحقيق الأهداف، والأنوثة والهوية المتفردة.

وحملت المجموعات، التي قدمت من دور أزياء عالمية التنوع، بين فساتين الأميرات أو القصات المعاصرة، فضلاً عن التنويع بين الأزياء الخاصة بخريف وشتاء 2024، وربيع وصيف 2025.

واستهلت عروض اليوم الثاني مع دار الأزياء الإسبانية (أدولفو دومينيز)، التي قدمت مجموعة لخريف وشتاء 2024، مستوحاة من الثقافة اليابانية، وسلطت الضوء على سعي المرء لتحقيق أهدافه. فيما أطلت دار الأزياء الفرنسية (فيكتور وينسانتو) بمجموعة تضمنت تدرجات لونية بدأت من الأسود إلى مختلف الألوان الفاتحة، وقدمت أيضاً عدداً من التصاميم المخصصة للأحجام الكبيرة.

تشكيلات نابضة

وتحت عنوان «العروس العذراء» قدم المصمم الفلسطيني إيهاب جريس، مجموعته لربيع وصيف 2025، والتي حملت تصاميم نابضة بالانطلاق، إذ تحولت العارضات في الفساتين إلى فراشات ترفرف أجنحتها بحرية.

وأبدع جريس 26 تصميماً لفساتين سهرة، وفستان زفاف، مستخدماً تدرجات متباينة من الألوان، فضلاً عن أنواع متباينة من الأقمشة، وركز من خلال القصات على التحرر، فكانت تنساب على الجسد مع وجود أقمشة تسمح بتطاير الفساتين وأقمشتها.

وقال إيهاب جريس عن «العروس العذراء» لـ«الإمارات اليوم»: «لقد استغرقت المجموعة ما يقارب العام من التحضير، وما تحتويه من تطريزات نفذ بشكل يدوي، وكل الأفكار والقصات والألوان أتت خادمة للفكرة التي أردت أن تحملها الأزياء، إذ بدأ العرض بتصميم أسود مع غطاء على الرأس والوجه، ليتجه إلى التحرر في القصات والألوان، كتعبير عن كيفية اكتساب كثير من العادات في المجتمع والحياة اليومية والتوجه منها إلى حيث يجب أن يختار المرء مكانه ومكانته».

وأضاف: «عبرت عن الأفكار من خلال الأجنحة التي استخدمتها، كنوع من الانطلاق إلى مكان جديد، حتى نصل في الختام إلى اللون الأبيض الصافي، الذي يرمز إلى الحياة». ولفت جريس إلى أنه كمصمم فلسطيني يبحث دائماً عن المكان الذي يحب أن يوجد فيه، وكذلك حريته، موضحاً «في بعض الأحيان قد نشعر بالحرية، ولكن في الواقع يكون لدينا الكثير من القيود من الداخل»، واصفاً التصاميم بالأداة التي تخوله التعبير، بدءاً من شكل القصات وصولاً إلى طريقة وأسلوب العرض». وحول التنويع في الأقمشة، كشف المصمم أنه استخدم الحرير الشيفون، والأورغنزا، فيما كانت التطريزات المستخدمة والكريستالات معبرة عن الإشعاع والقوة. ويتابع جريس خطوط الموضة العالمية محاولاً ابتكار توقيعه الخاص من خلال ما هو رائج، معتبراً أن على المصمم أن يكون قريباً من الجمهور وما يحبه، ومضطلعاً على ما يحدث في العالم.

وعن الوصول إلى العالمية، رأى جريس أن من الممكن تحقيق ذلك عبر مجموعة من العوامل، والنجاحات المتراكمة، بدءاً من أن يكون للمصمم توقيعه على السجادة الحمراء لمجموعة من النجمات في الأحداث العالمية، وأن يكون لديه مشاركات في عروض أسابيع الموضة، ومنها «أسبوع دبي للموضة»، أو في مدن أخرى كلندن وباريس، لأن هذه العروض تحظى بتغطية إعلامية كبيرة، وكذلك بحضور جماهيري لافت. وذكر أن أسبوع دبي للموضة، منحه منصة كي يتمكن من إيصال صوته، وأن ينفتح على العالم، خصوصاً أن دبي مدينة عالمية، وتعد محطة مهمة لأي مصمم عربي.

وحول النجمات التي يحب أن يصمم لهن، اختار جريس الفنانة اللبنانية مايا دياب، إذ تتسم بكونها تحمل جميع المقومات التي تمنح المصمم الحرية في العمل، كما أنها جريئة في إطلالاتها وفي التعبير عن ذاتها، على حد تعبيره.

لمسة هندية

كما قدمت خلال اليوم الثاني من «أسبوع دبي للموضة» مجموعة من التصاميم الهندية لعلامة الأزياء الهندية ITRH، والمستوحاة من جوهر المسرح الهندي، وجمعت بين التصاميم الجريئة واللمسات الرومانسية البسيطة.

وركزت التصاميم على اللمسة الهندية التقليدية، مثل الشولي والقفطان والساري واللينجا، بملمح عصري فاخر بأحجام كبيرة وباستخدام نسيج الكريستال الذي تمتاز به هذه العلامة. وارتكزت مجموعة هذا الموسم على الألوان الهادئة والتطريز الدقيق والأحجار الكبيرة والكريستالات، احتفاءً بالاختلاف في التفاصيل وتكريماً لسحر المسرح الهندي.

• 26 تصميماً لفساتين سهرة، وفستان زفاف، قدمت ضمن مجموعة «العروس العذراء».

• إيهاب جريس: دبي مدينة عالمية، وتعد محطة مهمة لأي مصمم عربي للإعلان عن نفسه.

أجواء 1881

أسرت علامة «Designers & Us» حضور عروض أسبوع دبي للموضة بعرضها الساحر بعنوان «شبح الأوبرا»، الذي جمع بامتياز بين فخامة أزياء عام 1881، وتوجهات الموضة المعاصرة.

واستوحيت هذه المجموعة من النساء اللواتي كن يرتدن حفلات الأوبرا الضخمة خلال تلك الحقبة، وعكست أزياء الأميرات النبيلات وسيدات المجتمع الراقي.

وسلط العرض الضوء على مجموعة من الكورسيهات والفساتين بقصة «إيه لاين» وقصة الحوريات، والتي تعكس جميعها اهتمام هذه العلامة بأدق التفاصيل.