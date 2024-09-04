معرضان جديدان في ضيافة المباني الفنية بساحة المريجة

تنظم مؤسسة الشارقة للفنون ضمن برنامجها لخريف 2024 معرضين للفنانتين بشرى خليلي وإميلي كاراكا في المباني الفنية بساحة المريجة في الفترة بين السابع من سبتمبر الجاري والأول من ديسمبر المقبل.

يأتي معرض بشرى خليلي تحت عنوان «بين الحلقات والكوكبات»، وهو من تقييم الشيخة حور القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، مع أمل العلي وميرا مادهو، القيّمتين المساعدتين في المؤسسة، ويضيء على الاستقصاء المعمّق الذي اتبعته خليلي في نبشها التاريخ المغيّب للتضامن بين المجتمعات العابرة للحدود والمجرّدة من الجنسية، وذلك من خلال تقديم مجموعة مختارة من المشاريع البارزة التي طوّرتها على مدار الـ15 سنة الماضية، إذ تتجاوز هذه الأعمال التصنيفات التقليدية كالروائي أو الوثائقي، لتدمج ببراعة بين المواد البصرية والصوتية المتنوعة، ما يتيح لها صياغة فرضيات حول أشكال جديدة ومبتكرة من الانتماءات.

أما معرض «كا أواتيا، فجر جديد» فيقدم أعمال الفنانة الماورية إميلي كاراكا سليلة قبائل «إيوي» المتواجدة على أراضي تاماكيماكاوراو، ومضيق أوكلاند، ووايكاتو - تاينوي، ونغاتي كاهو، ونغاتي هيني.

وتُعد كاراكا فنانة تعبيرية تجريدية، وملوّنة استثنائية تقدّم أحياناً فناً تجميعياً، وعلّمت نفسها بنفسها، وجعلت من السياسات الاستعمارية قضيتها الشخصية الحاضرة بقوة في أعمالها، بما يجسد نضالها المتصل بحقوق الماوريين في معاهدة وايتانغي، الوثيقة التأسيسية لنيوزيلندا (آوتياروا).

ويسلط المعرض الضوء على أعمال كاراكا كفنانة سياسية مؤثرة، تجمع بين رؤيتها الفنية وقيمها العميقة كحاملة للواء المعرفة الثقافية والتاريخ القبلي الثري، كما يعكس قوتها كرسامة، ويجمع بين مختارات من مقتنيات عامة وخاصة تغطي خمسة عقود من مسيرتها، بالإضافة إلى تكليفات جديدة من مؤسسة الشارقة للفنون.

• معرض بشرى خليلي يأتي بعنوان «بين الحلقات والكوكبات»، أما «كا أواتيا، فجر جديد» فيقدم أعمال الفنانة الماورية إميلي كاراكا.