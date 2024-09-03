نمر ينقض على حارسته بحديقة حيوان في أستراليا

تعرّضت حارسة حديقة حيوانات في مدينة "دريم وورلد" الترفيهية بالقرب من بريزبين في أستراليا الاثنين لعضّة نمر، على ما أفادت جهات طبية محلية.

وأوضحت هيئة الإسعاف في ولاية كوينزلاند أن الشابة البالغة نحو 30 عامًا أصيبت "بتمزق في ذراعها" لكنّ وضعها مستقر.

وأقرّت "دريم وورلد" في بيان "بوقوع حادث يتعلق بنمر في المتنزه وحارسة حديقة حيوانات"، مُطَمئِنة إلى أنه "حادث معزول ونادر"، ومؤكدة أنها ستجري "تبعًا لذلك مراجعة صارمة".

وتؤكد "دريم وورلد" الواقعة في منطقة غولد كوست السياحية، وهي أكبر مدينة ترفيهية في أستراليا.