دبي حافلة بالموسيقى والكوميديا في الأسابيع الأخيرة من «المفاجآت»

تستعد دبي لاستقبال نخبة من الموسيقيين العالميين ونجوم الكوميديا المعروفين لتقديم عدد من العروض المميزة خلال الأسابيع الأخيرة من الدورة الأكبر والأكثر تشويقاً لـ«مفاجآت صيف دبي» التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وتقدّم آلاف الأنشطة التي يمكن الاستمتاع بها في مختلف أنحاء المدينة.

ويقدّم أشهر النجوم مجموعة من العروض الرائعة على مسرح كوكاكولا أرينا، ودبي أوبرا، ومسرح زعبيل وغيرها من الأماكن الرائعة، حيث تتحول المدينة إلى وجهة نابضة بالحياة للاحتفالات الثقافية التي تُسعد السكان والزوار من مختلف الأعمار خلال الأسابيع القليلة المتبقية من «مفاجآت صيف دبي».

أساتذة الموسيقى

ويرحب فندق «رافلز النخلة دبي» في 24 أغسطس بالجماهير للاستماع إلى أجمل أغاني المطربة أديل في إطار الدورة الأحدث من سلسلة حفلات «كاندل لايت». وتحتفي الأمسية بواحدة من أبرز رموز الموسيقى الحديثة في أجواء رائعة، مع إضاءة آلاف الشموع. وسيقدم فنانو فرقة سترنغ كوارتيت أغاني المطربة وكاتبة الأغاني البريطانية المتألقة التي حققت نجاحاً كبيراً في مختلف أنحاء العالم.

ويقدّم مؤلف الأغاني وعازف الآلات المتعددة الفنان الإيراني الشهير رضا صادقي، مجموعة من أشهر ألحانه على مسرح زعبيل في 29 أغسطس. ويشتهر صادقي بأدائه المميز وبأغانيه العاطفية التي يستمتع بها الجمهور.

ويصعد المغني الهندي شان على مسرح «كوكاكولا أرينا» في 31 أغسطس، ليقدم مجموعة من أروع أغانيه العاطفية وأشهرها خلال مسيرته الفنية. ويمكن للجميع الاستعداد لأمسية رائعة مليئة بالأغاني والموسيقى المميزة.

وتقدّم الفرقة الموسيقية الفلبينية باروكيا ني إدغار الحائزة جوائز عدة، أمسية لا تُنسى مليئة بالطاقة والحيوية في الأول من سبتمبر المقبل على مسرح كوكاكولا أرينا، و تشتهر الفرقة بمزيجها المميز من موسيقى الروك الجديدة والأغاني الشعبية الساخرة، وكثيراً ما تمت الإشادة بها باعتبارها «الفرقة الوطنية للفلبين». وسيستمتع الجمهور بأمسية رائعة تجمع بين أغاني موسيقى الروك والبوب والفانك والرابكور.

عروض الكوميديا

وتقدّم «لافتر فاكتوري» سلسلة جديدة من العروض الكوميدية التي تقدمها مجموعة من أشهر فناني الكوميديا في دبي نهاية هذا الأسبوع، وهم: النجم الأسطوري جون فوثرجيل الذي يقدّم عروضه في أشهر وجهات الكوميديا على مستوى العالم، والفنان الحائز جوائز عدة، نكو ييروود، ونجم عروض الكوميديا الارتجالية في دولة الإمارات مقداد دولاوالا. ويمكن للجمهور مشاهدة ثلاثي الكوميديا خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري في فندق راديسون دبي داماك هيلز في 23 أغسطس، قبل اختتام جولتهم الكوميدية في 24 أغسطس في فندق ديوكس ذا بالم وفينتيج غراند.

ويقوم الفنان توم ألبان بسرد القصص وإظهار روح الدعابة بأسلوبه المميز للمرة الأولى في دبي على الإطلاق، وذلك على مسرح زعبيل في 31 أغسطس. وتستضيف الأمسية أيضاً أول فنانة كوميديا ارتجالية فلبينية في دول مجلس التعاون الخليجي، إيما دوماغي، وستفتتحها الفنانة الكوميدية العربية الإيرلندية سحر علي.

ويستعد مسرح زعبيل لتقديم تجربة كوميدية فريدة من نوعها في الأول من سبتمبر مع أول عرض كوميديا ارتجالية سوداني على الإطلاق. ويشارك في العرض الكاتب المسرحي والممثل الشهير عوض الإمام المعروف باسم «عوض شيكسبير» الذي يعد رائداً للكوميديا في السودان والعالم العربي.

• أروع أغاني أديل وحفل للمغني الهندي شان، وفرقة «باروكيا ني إدغار» من الفلبين، وأمسية ممتعة مع مغني البوب الإيراني رضا صادقي.

• عشاق الكوميديا على موعد مع أمسيات مليئة بالضحك مع مجموعة من أشهر الفنانين الكوميديين.