الأطباء والمرضى البريطانيون يعانون «تزاحم الثامنة صباحاً»

لفتت الرابطة الطبية البريطانية إلى أن الحكومة الجديدة ستعاني للوفاء بتعهدها بـ«إنهاء تزاحم الثامنة صباحاً» على حجز مواعيد الأطباء دون زيادة التمويل الأساسي للممارسين العامين.

ويهرع المرضى في بريطانيا للحصول على أحد المواعيد المحدودة كل يوم عندما تفتح عيادات جراحات الأطباء في الثامنة صباحاً.

وخلال الحملة الانتخابية، قال وزير الصحة ويز ستريتنغ، إن حزب العمال «سينهي تزاحم الثامنة صباحاً بالسماح للمرضى بحجز مواعيد بسهولة لزيارة الطبيب الذي يريدونه بالأسلوب الذي يختارونه».

ولكن الرابطة الطبية البريطانية قالت إن هناك حاجة لمزيد من التمويل، فيما قالت الطبيبة ليزي توبرتي، من الرابطة، إن هناك حاجة لـ35 جنيهاً إسترلينياً أخرى (45 دولاراً) لكل مريض في العام، للوفاء بمستويات التمويل من عقد سابق.

وقالت لصحيفة «أي نيوز» البريطانية: «نحن نتلقى المبلغ نفسه لكل مريض سنوياً، بغض النظر عن مدى التعقيد، وبغض النظر عما يجب أن يقوموا به، وبغض النظر عن عدد المواعيد التي يتلقونها».

وأضافت: «لم يتم زيادة المبلغ بما يتماشى مع التضخم أو احتياجات المريض، وبالتالي على مدار السنوات تحتم على الرعاية الأساسية فعل المزيد والمزيد بالقليل والقليل، وهو ما يمكن أن يُرى في الصعوبات التي يواجهها الناس لزيارة طبيبهم العام».