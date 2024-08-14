ألمانيا توجه ضربة ناجحة ضد قراصنة دوليين

بامبرغ - د.ب.أ

أعلنت السلطات الألمانية أن محققين في الجرائم الإلكترونية من ولاية بافاريا تمكنوا من تنفيذ ضربة ناجحة ضد مجموعة قراصنة نشطة دولياً.

وذكر المكتب المركزي للجرائم الإلكترونية في بافاريا، ومكتب الشرطة الجنائية لولاية بافاريا، أنه تم التعرف إلى 12 من الجناة المشتبه فيهم في مجموعة «Radar/Dispossessor»، التي تنشط منذ أغسطس 2023، وتم إخراج خوادم تستخدمها المجموعة من الشبكة.

ويُشتبه في أن المجموعة تقوم في المقام الأول بابتزاز شركات صغيرة ومتوسطة الحجم ومؤسسات باستخدام ما يسمى ببرامج الفدية. ووفقاً للبيانات، استغل المجرمون نقاط ضعف للوصول إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمتضررين، وقاموا بتشفير الملفات ثم طلبوا فدية.

وبحسب البيانات، فإن تركيز الجرائم كان في البداية في الولايات المتحدة الأميركية. وفي سياق التحقيقات، تم الكشف عن 43 ضحية إضافية في ألمانيا، وكذلك في الأرجنتين وأستراليا وبلجيكا والبرازيل وغيرها.

ولزيادة الضغط يُشتبه في أن الجناة أرسلوا - بجانب مخاطبتهم المباشرة للضحايا - مقاطع فيديو تحتوي على البيانات المسروقة من المتضررين، وقدموا موقعاً إلكترونياً ينشرون عليه البيانات إذا لم يتم الدفع.

وينحدر المشتبه فيهم الذين تم التعرف إليهم من ألمانيا وأوكرانيا وروسيا وكينيا وصربيا وليتوانيا.

كما تم تحذير أربع شركات ألمانية في الوقت المناسب من تعرض بياناتهم للتشفير، وذلك بالتعاون مع مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي.

وفي عملية منسقة دولياً مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، صادر المحققون 17 خادماً للمجموعة في ألمانيا، وثلاثة في بريطانيا، وخمسة في الولايات المتحدة الأميركية. كما تمكنت السلطات من تحييد ثمانية نطاقات مستخدمة لأغراض إجرامية.