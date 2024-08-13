أرمينيا تستلهم الأزياء من التاريخ

يستضيف متحف «زفارتنوتس» التاريخي والثقافي، في العاصمة الأرمينية، مجموعة من عروض الأزياء التي تهدف إلى إحياء وتكريس حضور الملابس المقتبسة من التاريخ الأرميني.

يقام هذا الحدث ضمن فعاليات مهرجان «تاراز»، الذي يهدف إلى تعزيز الثقافة الأرمينية، خصوصاً الزي الوطني عبر تشجيع الحرفيين والمصممين على إنتاج أثواب مستلهمة من التاريخ والقصص التراثية، كما يستقطب المهرجان فرق رقص وفرقاً موسيقية تقدم الأغاني التقليدية.