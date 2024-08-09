الصين تجرب أضواء ليزر عملاقة لمنع سائقي الشاحنات من النوم (فيديو)

أفادت تقارير إعلامية أن السلطات في الصين تختبر تركيبات ليزر قوية على الطرق السريعة في محاولة لمنع السائقين من النوم أثناء القيادة، لكن ردود فعل السائقين كانت مختلطة، في أفضل الأحوال.

وفي العام الماضي، بدأت مقاطع فيديو لأشعة ضوئية ملونة يتم عرضها من لافتات الطرق السريعة في الصين تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مما جعل الناس تتساءل حول الغرض منها. وتبين أن ما يبدو وكأنه عرض ضوئي في حفل موسيقي في الهواء الطلق هو في الواقع طريقة تجريبية لمنع السائقين، وخاصة سائقي الشاحنات، من النوم أثناء القيادة. وتم تصوير المقطع الأكثر شعبية للتجربة الغريبة على طريق تشينغداو-ينتشوان السريع الذي يبلغ طوله 1600 كيلومتر، والذي يُقال إنه يستخدم بشكل أساسي من قبل الشاحنات الثقيلة من عاصمة نينغشيا التي تسافر إلى مدينة تشينغداو الساحلية. ونقل موقع "أوديتي" عن الشخص الذي قام بالتقاط الفيديو أن هذه الأضواء الليزرية المصممة لمكافحة التعب أعادت تنشيطه بسرعة وقللت من إرهاقه أثناء الليل المطول"، كما جاء في منشور على منصة X .

ومع ذلك، لم يبد على السائقين الذين شاركوا آراءهم التفاعل الشديد مع الأمر، فالبعض اشتكى من أن أضواء الليزر تشتت الانتباه بشكل كبير، بينما قال آخرون إنها أكثر عرضة للتسبب في نوبات الصرع من إبقاء السائقين مستيقظين.

وكتب مستخدم على منصة إكس "من صاحب الفكرة العبقرية التي تجعل السائقين عمياناً ؟ تهانينا، أولئك الذين لا يشعرون بالنعاس أصبحوا الآن مشوشين. "

ومن غير الواضح ما إذا كان نظام الليزر لا يزال قيد الاختبار على الطرق السريعة، أو ما إذا كانت السلطات الصينية ستنفذ المشروع على الإطلاق، لكن الجدل المحيط به لا يزال يتصدر عناوين الأخبار.