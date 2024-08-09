اختتام ورشة السينوغرافيا في كلباء

اختتمت في المركز الثقافي بمدينة كلباء فعاليات ورشة السينوغرافيا التي نُظمت في إطار البرنامج التدريبي السنوي الذي تقيمه دائرة الثقافة تحت عنوان «دورة عناصر العرض المسرحي»، ويهدف إلى تعزيز خبرات الهواة المتقدمين للمشاركة في مهرجان المسرحيات القصيرة.

وبحضور مدير إدارة المسرح في دائرة الثقافة، مدير المهرجان، أحمد بورحيمة، عرض المشاركون في الورشة التي أشرف عليها الفنان وليد عمران، ثلاثة مجسمات لمناظر مسرحية صمموها تطبيقاً لما تعلموه في الورشة. وعكست تلك المجسمات بخاماتها وألوانها وتكويناتها الهندسية بيئات ثلاثة مشاهد مسرحية متخيلة.