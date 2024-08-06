«ديدبول آند وولفرين» يحافظ على صدارة شباك التذاكر

حافظ فيلم «ديدبول آند وولفرين» على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية. وحقق أحدث فيلم من سلسلة «مارفل» إيرادات بلغت 97 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع. كذلك حافظ فيلم «تويسترز»، وهو نسخة جديدة من عمل سابق أنتج عام 1996، على المركز الثاني مع إيرادات بلغت 22.7 مليون دولار. وجاء في المركز الثالث الفيلم الجديد «تراب» من إنتاج «وارنر براذرز» مع تحقيقه عائدات بلغت 15.6 مليون دولار.

• 97 مليون دولار حققها الفيلم خلال عطلة نهاية الأسبوع في أميركا الشمالية.