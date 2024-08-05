اندونيسي يقتل جاره بسبب سؤاله الدائم: لماذا لم تتزوج حتى الآن؟

اعترف رجل يبلغ من العمر 45 عامًا في إندونيسيا أنه قتل جاره البالغ من العمر 60 عامًا بعد أن انزعج من إصرار الأخير على سؤاله عن سبب عدم زواجه.

وأفادت وسائل إعلام إندونيسية أن الحادث وقع في منطقة جنوب تابانولي الواقعة في شمال سومطرة في 29 يوليو. وكشفت مساعدة مفوض الشرطة في المنطقة ماريا مارباونج في 31 يوليو أن الضحية كان موظفًا مدنيًا متقاعدًا يُدعى أسجيم إيرينتو. وقالت ماريا إنه بناءً على بيان قدمته زوجة أسجيم، وصل المهاجم، بارليندونجان سيريجار، إلى منزلهم في حوالي الساعة 8 مساءً يوم 29 يوليو حاملاً قطعة من الخشب، وبدأ في مهاجمة الضحية دون سابق إنذار.

وفيما ركض أسجيم إلى الشارع، طارده بارليندونجان قبل أن يضربه بضربة قاتلة على الرأس، دون أن يتوقف عن ضربه رغم سقوطه على الأرض. وتم نقل أسجيم إلى المستشفى، لكنه توفي قبل أن يصل. أما القاتل فتم إلقاء القبض عليه بعد ساعة من الهجوم وفقا لموقع كومباس الإعلامي.

وذكرت وسائل الإعلام أن القاتل بارليندونجان اعترف أثناء استجوابه من قبل الشرطة إنه كان عازمًا على ضرب أسجيم حتى الموت لأنه تأذى من كثرة سخرية جاره عن سبب عدم زواجه.

لكن مواقع إعلامية أخرى أضافت أسبابا أخرى لغضب الجارين من بعضهما البعض حين كشفت أنهما كثيران ما تشاجرا بسبب تنقل دجاجهما بين حظيرتي الدجاج في منزل كل منهما.