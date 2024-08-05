أعلى بركان نشط في أوروبا يربك رحلات مطار بصقلية

أعلن مطار كاتانيا بجزيرة صقلية الإيطالية خفض عدد الرحلات القادمة أمس، بسبب تدفق الحمم البركانية وانبعاث الدخان من جبل إتنا المجاور.

وقال المطار على موقعه الإلكتروني: «نتيجة للنشاط البركاني» سيتم خفض الرحلات القادمة إلى ست في الساعة مع إغلاق أحد الأقسام.

وطلب المطار الأكثر ازدحاماً في صقلية من الركاب «التحقق من وضع رحلتهم مع شركة الطيران في حال الضرورة».

وخلال الشهر الماضي علق المطار مرتين جميع الرحلات الجوية، بعد أن تسبب فوارن البركان في قذف الرماد فوق المدرجات.

وأفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين في إيطاليا بتدفق «نافورة حمم» من البركان صباح أمس، مع «سحابة بركانية» مصاحبة تتشتت نحو الشرق والجنوب الشرقي. ويبلغ ارتفاع جبل إتنا 3324 متراً، وهو أعلى بركان نشط في أوروبا.