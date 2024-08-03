شاحن هاتف يولّد الطاقة من احتكاك الملابس

ابتكر علماء من جامعة بطرس الأكبر للعلوم التكنولوجية، أول مولد نانوي كهربائي احتكاكي، يحوّل طاقة الاحتكاك الميكانيكية إلى كهرباء.

وقال العلماء إن المولد سمكه ميكرونات عدة، يعمل عند تثبيته على الملابس، ويمكن إعادة شحن الهاتف الذكي ببساطة عن طريق التلامس العفوي للملابس أثناء المشي، حيث تحدث كهربة التلامس عندما تتلامس مادتان مختلفتان، حيث يتشكل على أسطحها العدد نفسه من الشحنات الموجبة والسالبة، وعندما تتوقف عن التلامس يتدفق التيار بسبب فرق الجهد، حيث يولّد هذا الجهاز جهداً يصل إلى 170 فولت، أي ما يعادل تقريباً ضعف قدرات نظائره.