أندونيسي يقتل آخر بعد نقاش حاد حول: أيهما جاء أولاً الدجاجة أم البيضة !

طعن رجل رجلاً آخر حتى الموت بعد جدال حاد حول ما إذا كانت الدجاجة أم البيضة هي التي جاءت أولاً وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإندونيسية كومباس.

وجرت الحادثة الغريبة في قرية في جنوب سولاويزي بإندونيسيا مساء يوم 24 يوليو. وقالت الوكالة أن الجاني، الذي تم تحديده بالأحرف الأولى دي آر ، هاجم كادير ماركوس البالغ من العمر 47 عامًا أثناء الجدال.

وقال لا أود أرسانجكا، رئيس وحدة التحقيقات الجنائية في شرطة مونا، لصحيفة كومباران إن الرجلين لم يعرفا بعضهما البعض قبل أن يلتقيا في مكان للشرب. وبينما كانا يشربان، بدآ في المزاح وتبادل الألغاز، بما في ذلك المناقشة الكلاسيكية حول ما إذا كانت الدجاجة أم البيضة هي التي جاءت أولاً.

وفي مرحلة ما قالت الشرطة انفعل الجاني وترك المكان للحصول على سلاح حاد وعندما عاد، طعن جليسه كادير ماركوس بوحشية 15 مرة.

ورغم أن السكان الذين شهدوا عملية الطعن سارعوا بنقل كادير ماركوس إلى المستشفى، إلا أن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياته. وفي الوقت نفسه، فر الجاني على متن دراجة نارية ولكنه سلم نفسه بعدها للشرطة.

وأكد رئيس شرطة تونغكونو، إيبتو عبد الحسن، أن الحادث يُعامل على أنه جريمة قتل.