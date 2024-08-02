فيضانات تغمر لاهور ثاني أكبر مدن باكستان

غمرت الفيضانات، أمس، لاهور، ثانية مدن باكستان، بعد هطول أمطار غزيرة هي الأعلى التي تسجلها مصلحة الأرصاد الجوية، كما قال نائب مدير المصلحة، فاروق دار لوكالة «فرانس برس».

وأضاف أن عاصمة البنجاب المتاخمة للهند والبالغ عدد سكانها أكثر من 13 مليون نسمة، شهدت «هطول نحو 360 ملليمتراً من الأمطار خلال ثلاث ساعات».

وأفاد سكان بأن المياه غمرت العديد من الأحياء والمستشفيين الرئيسين في المدينة وانقطعت الكهرباء في أماكن عدة.

وأكدت رئيسة الحكومة المحلية، مريم شريف، على منصة «إكس»، أن المياه غمرت الطرق، ما أدى إلى عرقلة حركة المرور والنشاط الاقتصادي في المدينة، حيث «تُنشر كل الآليات الحكومية على الأرض». وصباح الخميس، قتل شخص بصعقة كهربائية، وفق ما أفادت به الشرطة المحلية.

وهذا الأسبوع قُتل 24 شخصاً على الأقل، من بينهم 11 فرداً من عائلة واحدة، بسبب سوء الأحوال الجوية في مقاطعة خيبر بختونوا الواقعة شمال غرب البلاد على الحدود مع أفغانستان، وفقاً للسلطات.

وحذّرت السلطات من هطول أمطار غير اعتيادية حتى في موسم الأمطار الموسمية الذي يستمر حتى سبتمبر، خلال الأيام الستة الأولى من أغسطس في مختلف الأقاليم بعد موجات حر عدة تجاوزت فيها درجات الحرارة 50 درجة.

وتشهد باكستان، خامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، ظواهر طقس قاسية يربطها العلماء بالتغير المناخي.