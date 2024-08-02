دبي أوبرا في رائعة جديدة.. «غناء في المطر» يحتفي بالعصر الذهبي لهوليوود

أعلنت دبي أوبرا و«جوناثان تشيرش ثييتر برودكشنز» عن الاستعداد لإعادة إنتاج وعرض «سينينج إن ذا رين - غناء في المطر» الحائز جائزة أوليفييه الشهيرة. ومن المقرر تقديم هذا العرض المسرحي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط من 30 نوفمبر إلى 14 ديسمبر في دبي أوبرا، ومن المتوقع أن يكون عرضاً مسرحياً استثنائياً يجمع بين سحر هوليوود الكلاسيكي والتقنيات المسرحية المبتكرة، في ظل تأثيرات هطول المطر التي تحبس الأنفاس.

ويسلط العرض المسرحي «سينينج إن ذا رين» الضوء على كواليس انتقال هوليوود من الأفلام الصامتة إلى الناطقة، ويقدّم رؤية مثيرة للاهتمام حول تلك الحقبة الفاصلة في هذا القطاع، ويعد احتفاء بالعصر الذهبي لهوليوود. وتصور هذه الكوميديا الموسيقية من وراء الكواليس كفاح نجوم الأفلام الصامتة وقدراتهم الفريدة على التأقلم مع ظهور الصوت، وتقدم رحلة كئيبة لكن مفعمة بالبهجة والفرح، خلال تلك المرحلة الفارقة في تاريخ السينما.

ويقدم العرض بعض الأغاني الشهيرة على غرار «سينينج إن ذا رين»، و«جود مورننج»، و«ميك إم لاف»، و«موزس سبوزس». وقد نالت تلك الأعمال استحسان الجمهور حول العالم، والآن حان الوقت لتشهد منطقة الخليج عرض هذه التحفة المسرحية الرائعة التي يؤديها أسطورة الغناء والرقص جوناثان تشيرش، وكان هذا الدور سطع فيه النجم الشهير الراحل جين كيلي.

ويلتقي في هذا العرض إبداع الرقص الحماسي لأندرو رايت، مع تصميم سايمون هيغليت الفخم للديكور، إضافة إلى السحر والرومانسية وروح الفكاهة المتأصلة في العرض للخروج بعرض مذهل. وتصحب العرض مقطوعة «إم جي إم» الشهيرة التي ألفها ناسيو هيرب براون من كلمات آرثر فريد.