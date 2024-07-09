الكويت تستحضر مسيرة «الفنان الحر»

تستضيف قاعة الشهيد مبارك النوت بمقر جمعية الخريجين الكويتية، معرضاً تشكيلياً يحتفي بمسيرة الفنان الراحل عبدالعزيز آرتي.

ويحمل المعرض، الذي يُقام ضمن فعاليات «مهرجان صيفي ثقافي 16»، عنوان «عبدالعزيز آرتي.. الفنان الحر»، ويُسلط الضوء على رحلة الفنان الراحل مع الفنون التشكيلية منذ تخرجه في الجامعة عام 1982، وحتى رحيله في 2023، وما قدمه من أعمال فنية تتناول التراث والبيئة الكويتية، بجانب أعماله في مجال الكاريكاتير.

وبحسب المجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون والآداب، فإن عبدالعزيز آرتي، أقام وشارك في عشرات المعارض الفنية الخاصة والجماعية، وحاز جوائز عديدة.