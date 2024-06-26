أمانة مشرّد نبيل تغيّر مجرى حياته.. مكافآت سخية وعروض عمل ورسائل بالجملة

جمعت حملة عبر الإنترنت أكثر من 34 ألف يورو لرجل مشرّد أعاد إلى الشرطة محفظة منسية في قطار بأمستردام كانت تحتوي على مبلغ يقرب من 2000 يورو.

وقال هاجر العلي (33 عاماً) في تصريحات أوردها موقع للتمويل الجماعي جمع 34102 يورو في يوم واحد، إن هذا التصرف المدني «غيّر» حياته تماماً.

ومن شأن هذه المبادرة التي أُطلق عليها اسم «دعم هاجر الأمين»، أن تتيح للرجل المشرّد منذ 18 شهراً، بأن يغطي تكاليف الإيجار ويجد مجدداً سقفاً يؤويه، وفق الموقع.

كما تلقى هاجر العلي، وهو أب لطفلين، الكثير من الرسائل من أشخاص يعرضون عليه العمل.

وعثر هذا الرجل الذي كان يتردد على محطة أمستردام المركزية، على المحفظة خلال جولة اعتاد القيام بها لجمع الزجاجات البلاستيكية بغية استبدالها مقابل مبالغ مالية.

وقالت الشرطة إن المحفظة كانت تحوي «نحو 2000 يورو، لكن للأسف لم يكن فيها أوراق ثبوتية أو أي شيء يتيح الاتصال بصاحبها».

وأضافت «بما أننا نؤمن بضرورة مُكافأة الشخص عن نبله، حصل العلي على جائزة (الإبهام الفضي) التي نمنحها أحياناً للمواطنين، مع هدية بقيمة 50 يورو». وفي حال لم يتقدم أحد للمطالبة بالمحفظة ومحتواها خلال عام، فسيُعطى المبلغ لهاجر.

وقال هاجر العلي في مقطع مصور عبر «إنستغرام»: «أتوجّه بالشكر الجزيل للجميع... لا أستطيع أن أصف شعوري الآن... لقد غمرتني الرسائل من الناس الذين يتوجهون لي بألطف الكلام».

