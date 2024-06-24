فيلم «إنسايد أوت 2» يحلّق بـ 500 مليون دولار عالمياً

أظهر بيان أصدرته شركة والت ديزني أن فيلم الرسوم المتحركة «إنسايد أوت 2»، من إنتاج شركة بيكسار، أصبح أعلى فيلم يحقق إيرادات هذا العام في الولايات المتحدة، كما تجاوزت إيراداته العالمية 500 مليون دولار. وأشارت تقديرات سابقة إلى أن الفيلم تمكن من تحقيق إيرادات بلغت نحو 155 مليون دولار، هي قيمة مبيعات التذاكر في الولايات المتحدة وكندا، في عطلة نهاية الأسبوع الأول من عرضه.

وعرض الجزء الأول من «إنسايد أوت» في 2015.