«العيد عيدين».. كوميديا عائلية بين الإمارات والسعودية

أعلنت «إيمج نيشن أبوظبي»، بالتعاون مع «فرونت رو فيلمد إنترتينمنت»، عن الفيلم الجديد «العيد عيدين»، الذي سيعرض في دور السينما المحلية والخليجية اعتباراً من 11 يوليو المقبل.

يسرد هذا الفيلم الكوميدي العائلي، وهو كتابة وإنتاج وإخراج فريق موهوب من النساء الإماراتيات، حياة زوجين شابين سعوديين إماراتيين وأطفالهما الثلاثة المشاغبين خلال عطلة في أبوظبي، وعندما تنقلب خطط العطلة رأساً على عقب، تنشأ مواقف مليئة بالضحك والفوضى والصداقات غير المتوقعة، ما يعطي العائلة دروساً قيّمة حول معنى الانتماء العائلي.

يضم الفريق المخرجة ميثة العوضي، الحائزة جوائز عدة، وصاحبة أعمال مثل «إكس» و«تشارلي» و«نور»، والتي تقدم أول مشروع روائي طويل لها، والمنتجة راوية عبدالله، صاحبة أعمال مثل «سحابة أمل» و«خط تماس»، إضافة إلى كاتبة السيناريو سارة الصايغ. وتم تصوير الفيلم في مواقع عدة بإمارة أبوظبي.

يضم فيلم «العيد عيدين» مجموعة من المواهب البارزة، بما في ذلك النجمة الإماراتية ميرة المدفع؛ والممثل السعودي فهد البتيري، كما ينضم إلى الطاقم عبدالمجيد فهد، وليال فهد، وعبدالمحسن الحربي، الذين يقدمون شخصيات أطفال العائلة: علي المشاكس، ومريم العنيدة، ومحمد الخجول. يشارك أيضاً في الفيلم شادي ألفونس، المشارك في أعمال مثل «رامي» و«راشد ورجب»، وكذلك الفنان الإماراتي حسن رجب الحمادي.