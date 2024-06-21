قتلى وعشرات الجرحى إثر حرائق غابات في تركيا

قُتل 5 أشخاص وأصيب العشرات، 10 منهم في حالة خطرة، بحرائق غابات اندلعت في قرى عدة في جنوب شرق تركيا خلال الليل، وفق ما أفاد وزير الصحة اليوم الجمعة.

ووفق وكالة "فرانس برس"، كتب وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة على منصة "إكس": "قُتل 5 أشخاص، وأُصيب 44 آخرون، عشرة منهم إصابتهم خطرة" عندما اجتاح الحريق منطقتين قرب مدينة ماردين في جنوب شرق البلاد.

وأظهرت لقطات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حريقًا هائلاً يضيء السماء ليلاً مع سحب كبيرة من الدخان.

وأوضح قوجة أن 4 فرق طوارئ و35 سيارة إسعاف أرسلت إلى الموقع.

ومن جهته، قال وزير الداخلية علي يرلي كايا إن الحريق اندلع في وقت متقدّم، الخميس، في منطقة تقع على مسافة حوالى 30 كيلومترًا جنوب دياربكر وانتشر بسرعة بسبب الرياح القوية ووصل إلى 5 قرى.

وأضاف على إكس "للأسف، لقي 3 من سكان منطقة دياربكر، و2 من منطقة ماردين حتفهم".