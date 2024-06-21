مسن ينتحر بقنبلة وسط الشارع في سورية

أنهى رجل مسنّ حياته بنزع مسمار الأمان من قنبلة كان يحملها في الشارع، ثم احتضنها حتى انفجرت

‎وأفاد شهود عيان بأن الرجل كان يمشي بشكل طبيعي في أحد شوارع مدينة سلمية التابعة لمحافظة حماه في سوريا قبل أن ينتبه إليه الناس وهو ينطق بالشهادتين، ثم يخرج القنبلة وينزع مسمار الأمان منها، وينتظر حتى تنفجر بين يديه.

‎ولم يتم التعرف إلى المسن بسبب الإصابات الكبيرة التي لحقت به ، فيما بوشرت تحقيقات رسمية، لكشف ملابسات الحادثة، التي لم تؤد إلى إصابات للعابرين في الشارع، بسبب هروبهم السريع من المكان.

‎وقال الطبيب الشرعي في مدينة سلمية، الدكتور رامي رزوق، لتلفزيون “الخبر”: “يقدر عمر الرجل بـ86 عاماً، وقد لقي مصرعه على الفور بانفجار القنبلة في طريق “الفردوس” بالحي الغربي لمدينة سلمية”.