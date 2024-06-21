العثور على سفينة بحمولتها عمرها أكثر من 3000 عام

عُثر على حطام سفينة يعود تاريخها إلى أكثر من 3000 عام مع حمولتها قبالة الساحل الشمالي لإسرائيل.

وعثرت شركة «إنرجين» المسجّلة في لندن على الحطام في البحر الأبيض المتوسط على عمق أكثر من 1500 متر.

وأفادت دراسة أجرتها الشركة بأنّ حمولة السفينة تتضمّن مئات الأمفورات (جرار خزفية) كانت تُستخدم خلال العصر البرونزي لتخزين منتجات مثل زيت الزيتون.

وأوضح مدير قسم الآثار البحرية بالشركة جاكوب شارفيت، أنّ موقع الاكتشاف البعيد عن الشاطئ، يظهر أنّ البحارة القدماء كانوا قادرين على الإبحار من دون رؤية الساحل، ربما بمساعدة مواقع النجوم والشمس.

وقال «هذا اكتشاف تاريخي وذو أبعاد عالمية». وأشارت سلطة الآثار إلى أنّ «قسماً ممّا اكتُشف سيُعرَض للعامة قريباً».