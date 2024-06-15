انشطار طائرة ركاب روسية أثناء هبوط اضطراري

تعرضت طائرة ركاب روسية للانشطار أثناء تنفيذها عملية هبوط اضطراري قاس على بعد كيلومترين من مطار أوتريني في دائرة يامالو-نينيتسك، في ظل أجواء صعبة.

وكانت الطائرة من طراز «آن-26» في رحلة من مطار سابيتا إلى مطار أوتريني، عندما نفذت اليوم الجمعة هبوطاً في ظل تدهور حاد في الظروف الجوية التي اتسمت بضباب ورياح قوية، وفقاً لوكالة تاس للأنباء.

وأضافت الشركة أنه تم إجلاء جميع الركاب البالغ عددهم 36 شخصاً وأفراد الطاقم الخمسة إلى مبنى المطار، وتعرض راكب إضافة إلى اثنين من أفراد الطاقم للإصابة بكدمات وتلقوا المساعدة الطبية اللازمة.