دبي- الإمارات اليوم

يحتفي نادي «إيه سي ميلان» الإيطالي وهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بـ «عيد الاتحاد 55» لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال عمل فني من إبداع الفنان الإماراتي عبد الله لطفي، يجسد عمق العلاقات التي تربط النادي بالدولة، ويؤكد حرصه على تعزيز تواصله مع جماهيره في الإمارات. ويأتي هذا العمل امتداداً للتعاون الذي يجمع بين أحد أعرق أندية كرة القدم في العالم و«دبي للثقافة»، بهدف تسليط الضوء على دور الإبداع في مد جسور التواصل بين الثقافات، وفتح آفاق جديدة أمام أصحاب المواهب المحلية لعرض إبداعاتهم أمام جمهور عالمي.واستلهم الفنان الإماراتي عبد الله لطفي، الذي يُعدّ أحد أبرز الفنانين الإماراتيين المعاصرين، فكرة العمل من قيم «الانتماء والولاء»، ويجمع بين مشاهد لعائلات إماراتية ومشجعي كرة القدم وأطفال يمارسون اللعبة، وعناصر معمارية تشمل البيوت التقليدية والبراجيل وملامح المشهد العمراني الحديث، في تعبير عن مسيرة تطور الدولة وارتباطها بجذورها الأصيلة. كما تتوزع في ثنايا العمل عناصر مستوحاة من هوية النادي الإيطالي، تتمثل في لمسات من اللون الأحمر تتناغم مع الخطوط السوداء التي تميّز أسلوب الفنان، في إشارة إلى الألوان التي يشتهر بها النادي.ويُعدّ لطفي، وهو من أصحاب الهمم، من الفنانين الذين يسهمون في ترسيخ قيم الدمج والشمولية، ويتزامن إطلاق العمل الفني مع اقتراب اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام، ما يعكس الالتزام المشترك لنادي «إيه سي ميلان» ودولة الإمارات بتعزيز بيئة دامجة ومتاحة أمام الجميع. وتعبيراً عن هذه القيم، يقدم العمل صورة عن الدولة التي تتميز بتنوعها الثقافي، ويسلط الضوء على قدرة الرياضة على تعزيز التقارب والتواصل بين أفراد المجتمع على اختلاف ثقافاتهم.ويحرص نادي «إيه سي ميلان» على ترسيخ هذه الروح بين جماهيره في المنطقة، وجمع مشجعيه على اختلاف خلفياتهم الثقافية حول شغفهم بكرة القدم والانتماء إلى النادي الإيطالي الذي يُعدّ الأكثر متابعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بقاعدة جماهيرية تصل إلى 54 مليون مشجع، من بينهم 2.9 مليون مشجع في دولة الإمارات، أي ما يزيد على ربع سكانها. ومنذ افتتاح «كازا ميلان دبي» عام 2023، عمل النادي على توسيع نطاق تعاونه مع المؤسسات والمبدعين المحليين، من بينهم المخرجة السينمائية نايلة الخاجة، والفنان كريم غرافي، والفنانة فاطمة (فاي) الكعبي. ويأتي نشر العمل الفني عبر المنصات الرقمية للنادي امتداداً لهذه الجهود، بما يتيح للمبدعين الإماراتيين الوصول إلى قاعدة جماهيرية عالمية.