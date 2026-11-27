دبي - الإمارات اليوم

تتواصل في دولة الإمارات الفعاليات والاحتفالات بمناسبة عيد الاتحاد الـ55، بمشاركة المؤسسات الحكومية والشركات الوطنية والخاصة، التي تنظم أنشطة وطنية وتراثية وثقافية تستحضر مسيرة قيام الاتحاد، وتسلط الضوء على الموروث الإماراتي والقيم الاجتماعية التي شكلت أساس تماسك المجتمع وتطوره.

وتتنوع مظاهر الاحتفال بين تنظيم فعاليات للموظفين وأسرهم، واستقبال الزوار بالضيافة الإماراتية التقليدية، وإقامة المعارض التراثية والأنشطة الثقافية، بما يتيح للأجيال الجديدة التعرف إلى تاريخ الدولة وعاداتها وتقاليدها، ويربط المناسبات الوطنية بجهود الحفاظ على الهوية والانتماء.

وفي هذا الإطار، احتفلت مطارات دبي بعيد الاتحاد الـ55، بالتعاون مع شركائها في مجتمع المطار «oneDXB»، من خلال استقبال المسافرين القادمين بأجواء تراثية تضمنت تقديم القهوة العربية والحلوى على وقع أهازيج الحربية، إلى جانب توزيع هدايا تذكارية مستوحاة من التراث الإماراتي.

وشملت الفعاليات تقديم بطاقات للأمتعة وحقائب صغيرة مزينة بنقوش مستوحاة من حياكة السدو، وتنظيم أنشطة ترفيهية للأطفال، إلى جانب تخصيص ركن للعائلات لالتقاط صور تذكارية بمناسبة عيد الاتحاد.

وامتدت الاحتفالات إلى المبنى الثالث، حيث شارك موظفو الجهات العاملة في المطار في أنشطة استعرضت جوانب من الحياة الأسرية والتراثية الإماراتية، تضمنت نموذجاً مستوحى من منزل الطفولة للمغفور له الشيخ سعيد بن مكتوم في منطقة الشندغة، وعناصر من العمارة التقليدية في دبي، بينها الأبواب الخشبية المعروفة باسم «بيبان دبي».

وفي سياق متصل، نظمت جمارك دبي احتفالاً بعيد الاتحاد الـ55 بمشاركة موظفي الدائرة وأسرهم، بحضور مدير عام جمارك دبي، الدكتور عبدالله بوسناد، وتضمنت الفعاليات معرضاً تاريخياً وأرشيفاً جمركياً عرض سجلات توثق بدايات العمل الجمركي على خور دبي ومراحل تطوره مع توسع النشاط التجاري في الإمارة.

وقال الدكتور عبدالله بوسناد إن عيد الاتحاد يمثل مناسبة لاستحضار رؤية الآباء المؤسسين وما تحقق من إنجازات خلال مسيرة الدولة، مؤكداً أهمية مواصلة العمل لإعداد وطن أكثر قدرة على تحقيق تطلعات الأجيال المقبلة.

من جانبها، احتفت هيئة كهرباء ومياه دبي بعيد الاتحاد الخامس والخمسين في «الشراع»، المقر الرئيسي للهيئة، وعدد من مراكزها في مختلف أنحاء دبي، تجسيداً لقيم الاتحاد والولاء والانتماء، واعتزازاً بمسيرة دولة الإمارات وإنجازاتها الحضارية والتنموية.

وشارك العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، في الاحتفال الرئيسي الذي نظمته الهيئة في مبنى «الشراع»، بحضور مسؤولي الهيئة وعدد كبير من الموظفين. وتضمنت الاحتفالات أنشطة وفعاليات وطنية وتراثية متنوعة عكست روح الاتحاد وعززت قيم التلاحم والتآخي التي أرساها الآباء المؤسسون.

من جهتها، نظمت مجموعة البداد احتفالاً بعيد الاتحاد الـ55 تحت شعار «انتماء وولاء»، بمشاركة شركائها ومسؤوليها والعاملين فيها، وتضمن أنشطة تراثية وعروضاً للضيافة الإماراتية وفقرات استحضرت العادات والتقاليد المحلية.

وتضمن الاحتفال مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التراثية التي جسدت أصالة الموروث الإماراتي وثراء الثقافة المحلية، حيث استمتع الحضور بعروض الضيافة الإماراتية التقليدية والفقرات التراثية التي أضفت أجواءً احتفالية مميزة على المناسبة.

وتعكس هذه الاحتفالات تنوع مظاهر المشاركة المؤسسية في عيد الاتحاد، بين استحضار التاريخ والتراث، وتعريف الأجيال الجديدة بالموروث الوطني، وإبراز أدوار المؤسسات في مختلف القطاعات، بما يعزز حضور المناسبة الوطنية في بيئات العمل والمجتمع.

وأضافت المجموعة أن هذه المناسبة الوطنية تجدد التأكيد على أهمية استلهام نهج الآباء المؤسسين، ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز قيم المسؤولية والتعاون والإخلاص في العمل، إلى جانب توطيد العلاقات مع الشركاء الرئيسيين، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية والازدهار وترسيخ المكتسبات الوطنية.

وأكد الدكتور الفطين بن حسين البداد، المؤسس والشريك ورئيس مجلس إدارة مجموعة البداد، وزايد بن حسين البداد، المؤسس والشريك ورئيس مجلس الإدارة، أهمية مواصلة مسيرة المجموعة انطلاقاً من إرثها العريق ورؤيتها المستقبلية، بما يواكب طموحات دولة الإمارات ومكانتها الاقتصادية والصناعية.

وقال الدكتور الفطين بن حسين البداد: «يمثل عيد الاتحاد مناسبة وطنية عزيزة تتجدد فيها مشاعر الفخر والاعتزاز بما حققته دولة الإمارات من إنجازات على مدى أكثر من خمسة عقود. فهي مناسبة تجسد القيم التي قام عليها الاتحاد، وفي مقدمتها الوحدة والتلاحم والعمل المشترك، وتعكس أهمية مواصلة مسيرة البناء والتنمية بروح المسؤولية والانتماء. ونحن في مجموعة البداد نعتز بأن تكون مسيرتنا الممتدة منذ عام 1971 جزءاً من قصة نجاح هذا الوطن، ونؤمن بأن الانتماء الحقيقي يتجسد في العمل والعطاء والمساهمة الفاعلة في مسيرة تقدمه وازدهاره».