ترجمات- الإمارات اليوم

تحدى العشرات من سكان مدينة دورشيستر الإنجليزية الأمطار، ليحضروا مراسم الكشف عن تمثال لإحدى أكثر الشخصيات المحبوبة في المدينة: القطة المتجولة ”سوزي“.

وشهدت المراسم، التي أقيمت يوم الأحد أمام مقر مؤسسة ”جولياز هاوس“ الخيرية، إزاحة الستار عن تمثال برونزي بالحجم الطبيعي للقطة، أبدعته الفنانة ”أما مينيك“ تكريماً لها.

وقد أصبحت ”سوزي“ واحدة من أشهر سكان المدينة في السنوات الأخيرة، بفضل ظهورها المتكرر في مواقع مختلفة في أرجاء دورشيستر.

وتُعد مغامرات هذه القطة محوراً دائماً للحديث في مجموعة خاصة بها على موقع ”فيسبوك“، كما أصدر مجموعة من الفنانين المحليين سابقاً كتاباً بعنوان ”سوزي.. ليست تائهة، بل محبة للمغامرة“.

وتضمنت المراسم كلمات ألقاها ”منادي المدينة“ في دورشيستر، وعروضاً قدمها شعراء المدينة وفرقة ”روك كواير“ الغنائية، بالإضافة إلى إلقاء قصيدة عن ”سوزي“ كتبتها ”ريبيكا كاتيا دانسيس“، التي شغلت سابقاً منصب ”شاعرة المدينة“. وقد نُقشت القصيدة على قاعدة التمثال.

أما القطة ”سوزي“ ففضلت عدم حضور المراسم شخصياً، واختارت بدلاً من ذلك الاحتماء من المطر داخل متجر قريب. لكن مالكتها، ”جيني غريفز“، كانت حاضرة في الحدث.

وصرحت ”غريفز“ لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) قائلة: ”الأمر يبدو جنونياً تماماً، لكن سكان دورشيستر احتضنوا سوزي بصدق في قلوبهم. لقد كان أمراً إيجابياً للغاية؛ ليس فقط بالنسبة لي -حيث التقيت بالكثير من الأشخاص الذين لم أكن لأعرفهم لولاها- بل لأن المدينة بأكملها باتت تعتني بهذه القطة“.