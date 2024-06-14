محاكمة جديدة لقاتلة الأطفال الرضع في بريطانيا

مَثُلت الممرضة البريطانية لوسي ليتبي - المحكوم عليها في أغسطس 2023 بالسجن مدى الحياة بعد إدانتها بقتل سبعة أطفال كانوا تحت رعايتها - مرة جديدة أمام المحكمة، الأربعاء، بتهمة محاولة قتل رضيعة أخرى في المستشفى الذي كانت تعمل فيه.

ولوسي ليتبي (34 عاماً) متهمة بمحاولة قتل طفلة حديثة الولادة، أُشير إليها في المحكمة باسم بايبي كاي، داخل مستشفى «كاونتس أوف تشيستر» شمال غرب إنجلترا في فبراير 2016. وأشار المدعي العام، نيك جونسون، إلى أن طبيب أطفال ضبط الممرضة السابقة «بالجرم المشهود» خلال تحريكها أنبوب تنفس موضوع لمولودة جديدة. وأُدينت ليتبي في أغسطس بسبع جرائم قتل، وست محاولات قتل استهدفت أطفالاً رضعاً في مستشفى «كاونتس أوف تشيستر» بين عامي 2015 و2016، ما جعلها أسوأ قاتلة أطفال في التاريخ البريطاني الحديث. وليس أمام ليتبي إمكانية لاستئناف هذا الحكم، وفق ما قرر القضاء البريطاني في نهاية مايو.

لكن في نهاية المحاكمة الأولى، لم تتوصل هيئة المحلفين إلى حكم بشأن ست محاولات قتل أخرى اتُهمت بها. وتتعلق المحاكمة الجديدة بأحد هؤلاء الأطفال (بايبي كاي)، ويُفترض أن تستمر ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.