بيع منزل فاخر في هونج كونج مقابل 44 مليون دولار

ذكرت صحيفة "سينج تاو ديلي" في هونج كونج، نقلا عن مطورين عقاريين، أنه تم بيع منزل فاخر في منطقة كاي تاك في هونج كونج مقابل 340 مليون دولار محلي (44 مليون دولار)، مسجلا سعرا قياسيا جديدا على المستوى المحلي.

وقالت الصحيفة إن سعر القدم المربع الواحد من الفيلا المطلة على البحر والتي تتألف من أربع وحدات بلغ 73 ألف و339 دولارا محليا.

وسجل العقار الذي تبلغ مساحته 4636 قدما مربعا أرقاما قياسية جديدة في الأسعار لمنطقة كاي تاك من حيث السعر الإجمالي وسعر الوحدة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

ويتميز العقار بمدخل خاص ومصعد خاص به وحديقة وحمام سباحة، وهو جزء من مشروع "بانو هاربور" الذي تم تطويره بشكل مشترك من قبل شركتي "تشاينا ريسورسيز لاند ليمتد" و "بولي بروبرتي جروب ليمتد".