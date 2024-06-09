رحيل صاحب صورة «شروق الأرض» الأيقونية

توفي رائد الفضاء المتقاعد، وليام أندرس، الذي كان أحد أول ثلاثة أشخاص داروا حول القمر، والتقط صورة «شروق الأرض» الشهيرة خلال مهمة «أبولو 8»، التابعة لإدارة الطيران والفضاء (ناسا) عام 1968، أول من أمس، في حادث تحطم طائرة صغيرة في ولاية واشنطن عن عمر يناهز 90 عاماً.

وأشاد مدير «ناسا»، بيل نيلسون، بأندرس على وسائل التواصل الاجتماعي بنشر الصورة الأيقونية للأرض وهي تشرق فوق أفق القمر، مضيفاً أنه «قدم للإنسانية إحدى أقيم الهدايا التي يمكن أن يقدمها رائد فضاء». وقال غريغوري أندرس: إن والده لقيَ مصرعه في حادث تحطم طائرة في جزر سان خوان في الطرف الشمالي الغربي للولايات المتحدة.

وطبع أندرس عملية استكشاف الفضاء بصورة شهيرة عُرفت بـ«شروق الأرض»، التقطها خلال مشاركته في بعثة «أبولو 8»، التي كانت أول مركبة تدخل مدار القمر.