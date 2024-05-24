ملهمة عملة "دوجكوين" الافتراضية.. أشهر كلبة في العالم تفارق الحياة في اليابان

فارقت "كابوسو"، وهي كلبة من سلالة شيبا إينو اليابانية، الحياة الجمعة في اليابان بعدما أصبحت صورتها من "ميمات" الإنترنت memes المتداولة على نطاق واسع وألهمت شعار عملة "دوجكوين" المشفرة المحببة لدى إيلون ماسك، على ما أعلنت مالكتها.

وكتبت أتسوكو ساتو في مدونتها "لقد فارقت الحياة بهدوء، كما لو كانت نائمة، بينما كنت أداعبها"، شاكرة محبي كلبتها في جميع أنحاء العالم.

وأضافت ساتو المقيمة في محافظة تشيبا، إحدى ضواحي طوكيو الكبرى "أعتقدُ أن كابو تشان (اسم التحبب) كان أسعد كلب في العالم. وكنت أسعد مالكة" كلب.

بدأ كل شيء في عام 2010 عندما نشرت أتسوكو ساتو صورة على مدونتها لكلبتها، جالسة على الأريكة، مع ساقيها الأماميتين متقاطعتين.

وولّدت هذه الصورة البريئة ظاهرة على الإنترنت، عُرفت بـ"ميم" الـ"Doge" (الاسم مشتق على الأرجح من كلمة "dog" التي تعني "كلب" باللغة الإنكليزية)، إذ استوحى عدد لا يحصى من مستخدمي الإنترنت من الصورة لصنع رموز تعبيرية تتضمن دعابات لاذعة على المنتديات عبر الإنترنت مثل "ريديت".

وبنفس الروحية، أنشئت عملة مشفرة تسمى "دوجكوين" في عام 2013. وقد اكتسبت هذه العملة الافتراضية بدورها شعبية كبيرة، خصوصاً بعد أن أعلن رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك عن شغفه بها.

وتبلغ قيمة الدوجكوين الواحد مبلغاً زهيداً يناهز 16 سنتاً، ولكن بما أن هذه العملة المشفرة وفيرة، فإن إجمالي رسملتها يقرب من 23 مليار دولار.

وقال أحد المولعين بهذه الظاهرة أخيراً لوكالة فرانس برس "الـ دوج هو الكلب الأكثر شعبية في العصر الحديث"، إنه "موناليزا الإنترنت".

ولا يُعرف عمر كابوسو الدقيق لأنها متبنّاة من ملجأ. لكن ساتو، خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس قبل بضعة أسابيع، قدّرت عمرها بحوالى 18 عاماً.