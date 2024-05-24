حريق في مبنى سكني في هانوي بفيتنام يخلف 14 قتيلا و6 جرحى

ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الجمعة أن حريقا شب خلال الليل في مبنى سكني صغير في هانوي بفيتنام أدى إلى مقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة ستة آخرين على الأقل.

قالت وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية إن الحريق اندلع حوالي الساعة 12:30 صباحا وصاحبته عدة انفجارات.

حالة المصابين مستقرة ويتلقون العلاج في مستشفى هانوي للنقل.

استغرق إطفاء الحريق ساعة، وذكرت وسائل إعلام رسمية أن 24 ساكنا كانوا في المبنى، سبعة من عائلة المالك و17 مستأجرا.

كان المبنى يقع في زقاق ضيق بوسط هانوي ويوجد به عدة غرف متاحة للإيجار.

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الحريق اندلع في فناء صغير أمام المبنى كان يستخدم كمرآب لبيع وإصلاح الدراجات الكهربائية.