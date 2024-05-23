بيع ريشة طائر بـ 28 ألف دولار !!

تم بيع ريشة نادرة من طائر Huia النيوزيلندي المنقرض في مزاد علني بمبلغ مذهل قدره 46.521 دولارًا نيوزيلنديًا (حوالي 28.000 دولار أمريكي)، مما يجعلها أغلى ريشة يتم بيعها في مزاد علني على الإطلاق.

وذكرت صحيفة "الغارديان" أن قيمة الريشة تتجاوز حتى قيمة الذهب على أساس الجرام الواحد.

كانت الريشة، التي تزن 9 جرامات فقط، جزءًا من مزاد Webb الحي لثقافة المواد في أوكلاند، والذي يضم فنونًا وحرفًا وتصميمات سكان المدينة.

وكان التقدير الأولي للريشة يتراوح بين 2000 دولار نيوزيلندي و3000 دولار نيوزيلندي، لكن التنافس بين هواة الجمع دفعت السعر النهائي إلى أكثر من 15 ضعف المبلغ المتوقع.

يشار إلى أن Huia طائرًا مميزًا مستوطنًا في نيوزيلندا، معروفًا بريشه الأسود اللامع الجميل وريش ذيله الطويل المميز الذي يميل إلى اللون الأبيض.

وكانت آخر رؤية مؤكدة لطائر هويا أنه على قيد الحياة كانت في عام 1907، على الرغم من أنه يعتقد أن هذا النوع ربما استمر حتى عشرينيات القرن الماضي قبل أن ينقرض.

وقالت فلورنس إس فورنييه، المتخصصة في الفنون الزخرفية لدى ويب، لصحيفة Morning Report: "إن هويا طائر منقرض، وكانت آخر رؤية مؤكدة في أوتياروا في عام 1907"،"ويبلغ عمر هذه الريشة 100 عام على الأقل، وقد جاءت من مجموعة خاصة، لقد كانت لدى البائع لبعض الوقت، ويشعرون الآن أن الوقت قد حان لنقلها حتى يتمكن شخص آخر من الاستمتاع بها".

يذكر أنه تم استخدام ريش الذيل هذا من قبل زعماء رفيعي المستوى في عصور ما قبل أوروبا وزادت شعبيتها بعد وصولهم، مما أدى جزئيًا إلى زوال الطائر، وفقًا لما ذكره ويب.