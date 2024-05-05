«إيو كابيتانو» الرابح الأكبر في جوائز «ديفيد دي دوناتيلو»

فاز الفيلم الدرامي حول اللاجئين «إيو كابيتانو»، هذا العام، بجوائز «ديفيد دي دوناتيلو» السينمائية الإيطالية.

وحصل فيلم المخرج، ماتيو جاروني، الذي يتتبع اثنين من المهاجرين الأفارقة في رحلتهما إلى أوروبا، على إجمالي سبع جوائز في حفل أقيم في روما، أول من أمس، من بينها الفئتان الرئيستان لأفضل فيلم وأفضل مخرج. ورشح فيلم «إيو كابيتانو» للأوسكار هذا العام، لكنه لم يفز بالجائزة.

وجاء فيلم «لايزال هناك غد»، وهو أول فيلم تخرجه باولا كورتيليزي، في المركز الثاني بفارق ضئيل، إذ حصل على ست جوائز. ويدور الفيلم، الذي صُور بالأبيض والأسود، حول أسرة رومانية في سنوات ما بعد الحرب، وكان الفيلم الأكثر نجاحاً تجارياً في إيطاليا العام الماضي، إذ حقق أكثر من 4.5 ملايين تذكرة.

وحصلت كورتيليزي على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم.