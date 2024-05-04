إصابة 70 شخصاً بأعراض صحية معاً على متن رحلة جوية ألمانية

قالت صحف ألمانية أن 70 مسافراً على متن رحلة جوية متجهة من موريشيوس إلى فرانكفورت أصيبوا بأعراض غثيان وتقيؤ في الوقت ذاته، الخميس الماضي، دون أن تكشف حتى الآن الأسباب المباشرة لهذه الأعراض.

وعانى الركاب على متن رحلة شركة طيران كوندور DE2315 من الغثيان والتقيؤ على ارتفاع 38 ألف قدم، حتى هبطت الطائرة في المدينة الألمانية، وكان في استقبالها فريق كبير من خدمات الطوارئ.

وتبين أن 70 من أصل 290 راكباً كانوا على متن الطائرة أبلغوا فجأة عن أعراض صحية متشابهة بما في ذلك الغثيان والقيء، فيما أكد متحدث باسم شركة الطيران الألمانية الحادث لصحيفة «بيلد»، مضيفًا أن الطاقم لم يتأثر بالمرض.

وأضاف: «بعد دراسة الوضع العام بعناية، استمرت الرحلة، وهبطت الطائرة بسلام في فرانكفورت، إذ كان المتخصصون الطبيون متواجدين لرعاية الضيوف المتضررين».

ومع ذلك، لم تؤكد شركة الطيران سبب المرض المفاجئ، لكنها أشارت إلى أن الطعام على متن الطائرة كان تم إعداده في موريشيوس.

وأكد المتحدث: «لقد بدأ بالفعل تحقيق في القضية للوصول إلى السبب الحقيقي واستخلاص التدابير الممكنة منه».

في حين أن إصابة الأفراد بالمرض أثناء الطيران ليس أمراً غير شائع، يبدو أنه من الأقل شيوعاً أن يصاب العديد من الركاب - ناهيك عن 70 شخصاً - بالمرض في وقت واحد. وحدثت الحالة الأكثر تطرفاً في عام 1975 عندما أدى تفشي التسمم الغذائي على نطاق واسع إلى تغيير مسار رحلة الخطوط الجوية اليابانية المتجهة من أنكوراج، ألاسكا، إلى باريس - مما أجبر الطائرة على الهبوط في كوبنهاجن، الدنمارك.

ومن بين 344 شخصاً كانوا على متن الطائرة، أصيب 197 فرداً بالغثيان والقيء والإسهال وتشنجات البطن بعد تناول وجبة على متن الطائرة ملوثة بالمكورات العنقودية، وهي أكبر حادثة تسمم غذائي على متن طائرة تجارية.

وعلى الرغم من عدم وقوع وفيات، إلا أن 44 من الركاب كانوا في حالة صحية خطيرة لدرجة أنهم احتاجوا إلى دخول المستشفى وكان 30 منهم في حالة حرجة.

وبينما نجا جميع الضحايا رسمياً من الحادث، انتحر مدير التموين في الخطوط الجوية اليابانية، كينجي كوابارا البالغ من العمر 52 عاماً، عندما علم أن تفشي التسمم الغذائي كان سببه أحد طباخيه.