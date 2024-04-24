حريق يلتهم عراقية وأولادها الخمسة في البصرة

لقيت سيدة وأولادها الخمسة مصرعهم في مأساة شهدتها محافظة البصرة في العراق، اليوم الأربعاء، بعد أن التهم حريق منزلهم.

ووفق وسائل إعلام محلية، توفيت السيدة وأولادها ظهر اليوم الأربعاء، بعد أن اشتعلت النيران في منزلهم في البصرة، فيما ذكر مصدر أمني أن الحريق نجم عن تماس كهربائي في جهاز التبريد.

وفي التفاصيل، قال مصدر لـ"شبكة 964" المحلية، إنه تم نقل الأم مع طفلين إلى المستشفى التعليمي وهما في حالة خطرة، إلا أنهما فارقا الحياة، بينما توفي الأطفال الثلاثة الآخرون في موقع الحادث.

وأضاف أن وفاة الأم ناجمة عن تأثرها بالحروق الشديدة التي أصابتها، فيما فارق الأطفال الحياة بعد تعرضهم للاختناق.