هندي يشعل النار في زوجته الحامل..بسبب غريب

أنهى رجل هندي حياة زوجته الحامل بطفلهما، حرقاً، بعدما نشب بينهما خلاف حول تربية الحمام الزاجل.

وغضب سوخديف سينغ من اعتراض زوجته بينكي، 23 عاماً، باستمرار على إنفاقه المال لشراء الحمام الزاجل الذي يهوى تربيته، وتشاجرا ليلة الحادث، ليفقد أعصابه ويشعل النار بها داخل المنزل.

وظن أهالي القرية أن سينغ، يقوم بحرق القش، حين شاهدوا الدخان يتصاعد من المنزل، قبل أن يدركوا وجود أمر مثير للريبة في الحريق، كما ذكرت وسائل إعلام هندية.

وسارع الجيران بإبلاغ الشرطة حول الحادث، حيث تمت ملاحقة سوخديف سينغ والقبض عليه، واستجوابه حول الجريمة، فيما تم طلب تقرير الطبيب الشرعي حول ملابسات وفاة الزوجة التي كانت حامل في شهرها السادس حين قتلها المتهم.