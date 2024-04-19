بعد أن صالحها على الهواء نيللي كريم ترد على باسم سمرة: "حصل خير يا عبد المجيد" !

أنهى الفنان المصري باسم سمرة خلافه مع زميلته الفنانة المصرية نيللي كريم وزوجها هشام عاشور، بتوجيه الاعتذار إليهما عما قاله خلال الفترة الماضية.

سمرة الذي كان تحدث قبل أشهر عن زميلته، وأكد أنها تعلمت التمثيل منه، عاد وظهر في شهر رمضان، من خلال برنامج "رامز جاب م الآخر"، ليؤكد أن زميلته استبعدته من مسلسلها لصالح زوجها.

الأمر الذي رد عليه زوجها، مؤكدا أن باسم سمرة تعرض للاستغلال (من قبل رامز)، فيما ردت نيللي كريم على الأمر بقولها أنها بالفعل تعلمت التمثيل من باسم سمرة ومن كافة الزملاء.

لكن باسم سمرة عاد وظهر مساء الخميس عبر برنامج "كلام الناس" على شاشة "MBC مصر"، ووجه الاعتذار إلى زميلته وزوجها.

وأوضح سمرة أن ما ذكره عن كون نيللي كريم استبعدته لصالح زوجها، أمر أخبره به منتج سينمائي، ولكنه اكتشف بعدها أن المنتج يرغب في نقل الأحاديث بين الفنانين من أجل الإيقاع بينهم، وذلك على الرغم من كونه منتجا مهما.

وتابع سمرة قائلا "أنا بعتذر لنيللي وبقولها إنتي أختي وحبيبتي.. وأنا كمان بتعلم تمثيل.. بتعلم من نيللي وبتعلم من السقا وبتعلم من طارق لطفي".

وأوضح الفنان المصري أن زوج نيللي كريم كان راقيا في ردة فعله، كما أنه لم يغضب من سمرة على وجه التحديد، وإنما شعر بالغضب من رامز جلال.

ليؤكد باسم سمرة أن رامز جلال خدعه، ولم يكن يعلم أن ما يقوله يتم تصويره، بعد أن أخبره رامز أن البرنامج من نوعية البرامج الحوارية الجريئة.

اعتذار باسم سمرة قابلته نيللي كريم بترحاب شديد، حيث نشرت تغريدة عبر حسابها على "إكس"، قالت فيها "حصل خير يا عبد المجيد أنا عارفه إن قلبك أبيض.. خصوصا إن عمر ما كان بينا غير كل خير".

واختارت نيللي كريم أن تنادي باسم سمرة بـ "عبد المجيد" نسبة إلى شخصيته التي قدمها معها في مسلسل "ذات"، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.