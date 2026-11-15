وضعت السمّ في الطعام لتقتل زوجها .. فمات معه اثنان من أولادها

تحولت خلافات أسرية داخل أحد المنازل في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة المصرية إلى مأساة، بعدما توفي زوج واثنان من أبنائه إثر تناولهم وجبة طعام مسممة، في واقعة كشفت التحقيقات الأولية أن الزوجة تقف وراءها، وفق وسائل إعلام مصرية.

وبدأت تفاصيل الواقعة عندما توفي الأب وابناه في ظروف مفاجئة داخل المنزل، ما استدعى نقلهم إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياتهم، إلا أنهم فارقوا الحياة، الأمر الذي أثار الشكوك حول ملابسات الوفاة؛ ومع بدء التحقيقات، أمرت النيابة العامة بتشريح جثامين الضحايا وانتداب الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، حيث كشف التقرير أن الوفاة نتجت عن التسمم بمادة سامة، وليس لأسباب طبيعية، ما عزز الشبهات بوجود جريمة جنائية.

وعلى إثر ذلك، كثفت الأجهزة الأمنية تحرياتها، وبدأت بفحص الظروف المحيطة بالأسرة والخلافات التي شهدتها العلاقة الزوجية، لتقود التحريات إلى الاشتباه بالزوجة، التي ألقي القبض عليها لمواجهتها بالأدلة ونتائج تقرير الطب الشرعي.

وخلال التحقيقات، اعترفت الزوجة بوضع مادة سامة في الطعام الذي أعدته لزوجها وابنيها، موضحة أن دافعها كان خلافات أسرية متكررة مع زوجها، وأنها خططت للتخلص منه، لكنها أكدت أنها لم تكن تقصد قتل ابنيها، وأن تناولهما الوجبة المسممة لم يكن مقصودا، بحسب ما ورد في اعترافاتها.

وبعد الاستماع إلى أقوال المتهمة ومواجهتها بنتائج التحريات والأدلة، قررت النيابة العامة حبسها على ذمة التحقيقات الجارية، وطلبت استكمال تحريات المباحث لكشف جميع ملابسات الواقعة؛ فيما أثارت الجريمة حالة من الصدمة والحزن بين أهالي منطقة الوراق، لا سيما أن الطفلين راحا ضحيتين لخلافات أسرية انتهت بمأساة داخل منزل الأسرة.