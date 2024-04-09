جانيوتي عن مسلسل «غرايز أناتومي»: لا ينبغي اختتامه

اعتبر الممثل جاكومو جانيوتي أنّ مسلسل «غرايز أناتومي»، الذي أُعلن حديثاً عن موسمه الـ21، وهو رقم قياسي في عدد المواسم لمسلسل طبّي، لا ينبغي أن يُختتم، لأنّه «ناجح جداً».

وأضاف جانيوتي لوكالة «فرانس برس» خلال حضوره مهرجان «كان سيري» في مدينة كان «ينبغي استكمال (غرايز أناتومي)، إنه ناجح جداً».

وأدى جانيوتي في المسلسل دور الطبيب أندرو ديلوكا لستة مواسم من 2015 إلى 2021. وتابع الممثل الإيطالي - الكندي «نجاح المسلسل يعود إلى تميّزه بنمط معيّن. نعم، نحب الشخصيات والمستشفى لكنّهما في الواقع مجرد وسيلة لسرد قصص عمّا يدور في المجتمع».

وتابع أنّ هذا العمل «تناول مسائل كثيرة منها مواضيع قانونية وأخرى مرتبطة بحقوق المرأة»، مضيفاً: «نستخدم المسلسل للتطرق إلى هذه المواضيع.. عندما يوجد أمامنا نموذج كهذا، يجب أن نعمل على استمراره».