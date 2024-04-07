دعوى قضائية على مطار بسبب شطيرة

رفعت امرأة أمريكية دعوى على مطار مدينتها بعدما انزلقت على أرضيته بسبب شطيرة مهملة على الأرض، ملقية اللوم على إدارة المطار والخدمات البلدية.

ورفعت المرأة التي لم يتم تسميتها وهي من سكان مقاطعة مكلنبورغ دعوى قضائية ضد مدينة شارلوت (الولايات المتحدة) بسبب الأضرار الجسدية والمالية الناجمة عن السقوط العنيف الذي تعرضت له.

وتقول الدعوى وفقا لما نقلت محطة WSCOTV إنه بعد وصول رحلتها إلى مطار شارلوت دوغلاس الدولي، كانت المرأة متوجهة للخارج عندما انزلقت على شطيرة ملقاة على الأرض، مما أدى إلى سقوطها بشكل عنيف.

وتذكر الوثائق القضائية أن المرأة خضعت "لاختبارات مؤلمة وإجراءات طبية وإعادة تأهيل واسعة النطاق بسبب إصاباتها الناتجة عن السقوط. "

ووفقا لوثائق المحكمة فإن ذلك حدث بعد رحلة جوية في نوفمبر 2022 دون ذكر المزيد من التفاصيل عن طبيعة التعويض الذي تطلبه المرأة أو سير الدعوى.