أكبر رجل معمر في العالم .. كم عمره وما هو سرّ صحته؟

أكدت موسوعة غينيس للأرقام القياسية فوز الإنجليزي جون ألفريد تينيسوود، 111 عامًا، بلقب أطول الناس عمرا في العالم، وذلك بعد وفاة صاحب الرقم القياسي الفنزويلي، خوان فيسينتي بيريز، هذا الشهر عن عمر يناهز 114 عامًا، والذي لحق به المسن جيسابورو سونوبي من اليابان، الذي كان ثاني أطول الناس عمرًا، في 31 مارس عن عمر 112 عامًا.

وحصل تينيسوود على شهادة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية يوم الخميس في دار الرعاية حيث يعيش في ساوثبورت، شمال غرب إنجلترا، مبديا سعادته بهذا اللقب.

ووفقا لموقع "SFGATE" ولد تينيسوود في ليفربول في 26 أغسطس 1912، بعد أشهر قليلة من غرق السفينة تايتانيك، وعاش حربين عالميتين، وخدم في فيلق رواتب الجيش البريطاني في الحرب العالمية الثانية.

وقال المحاسب المتقاعد والجد الأكبر إن "الاعتدال هو مفتاح الحياة الصحية. إنه لا يدخن أبدًا، ونادرًا ما يشرب، ولا يتبع نظامًا غذائيًا خاصًا، باستثناء عشاء السمك والبطاطا مرة واحدة في الأسبوع."

وقال تينيسوود لموسوعة غينيس للأرقام القياسية: "إذا كنت تشرب كثيرا أو تأكل كثيرا أو تمشي كثيرا - إذا فعلت الكثير من أي شيء - فسوف تعاني في النهاية".

لكنه رغم ذلك أبدى قناعته في النهاية بأن الأمر “ حظ خالص. إما أن تعيش طويلاً أو تعيش قصيراً، ولا يمكنك أن تفعل الكثير حيال ذلك." وفق تعبيره.

من جهة أخرى فإن أكبر امرأة معمرة في العالم، وتعد أكبر شخص على قيد الحياة، هي الإسبانية ماريا التي بلغت من العمر 117 عامًا.