لصوص يسرقون 30 مليون دولار نقداً من شركة بأميركا

كشفت صحيفة "لوس انجلوس تايمز" تفاصيل أكبر عملية سطو نقدي في الولاية، حيث تمكن لصوص من سرقة أكثر من 30 مليون دولار من منشأة لتخزين الأموال في منطقة سيلمار بوادي سان فرناندو.

ووفق الصحيفة فإن عملية السطو التي نفذت يوم عيد الفصح، لم يلاحظها أحد حتى فتحت السلطات القبو يوم الاثنين.

وذكرت الصحيفة أن اللصوص دخلوا المنشأة دون اكتشافهم على الفور واخترقوا الخزنة باحترافية، حيث كشفت قائدة الشرطة إيلين موراليس، أن اللصوص اخترقوا السقف، وتجنبوا إطلاق أي إنذارات.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بإنفاذ القانون، بأن عددًا قليلًا فقط من الأفراد كانوا على علم بالمبلغ الكبير من الأموال المخزنة في الخزنة. ووصفوا عملية السطو بأنها معقدة، وسلطوا الضوء على مستوى التطور الذي استخدمه الجناة.