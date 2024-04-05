مفتي مصر السابق: يجوز للمسلم تهنئة المسيحيين بأعيادهم .. وحضور أفراحهم في الكنيسة

واصل الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق، الإجابة على عدد من الأسئلة الجدلية من خلال برنامجه الرمضاني اليومي، الذي يذاع على قنوات فضائيات مصرية.

وفي إجابته على أسئلة طلاب المدارس عن عدة أمور تنظم تعاملهم مع زملائهم المسيحيين حول جواز التهنئة بأعياد الميلاد وحضور الخطوبة داخل كنيسة، وكشف الشعر أمام الزميلة المسيحية، قال المفتي السابق حول التهنئة بالأعياد، "أيوة عادي ينفع، بس إنتى مش واخده بالك من السؤال، يعني كأن في حد مفهمكم إنه مش عادي، وإنك هتأخذي ثواب لما تنشري الكراهية" !

وأضاف "والله يا أولاد أبدا، الدنيا كلها لازم تكون حب في حب، بدون كراهية، ولازم نفهم إن شيوع الحب والتهنئة والمجاملات تعلي من قدرنا ولا تنقصنا، فالكراهية تنقص من قدرنا، في حد عاوز يعمل صدام وفتنة بين ناس هم جيران، ده إحنا جيران من 1500 سنة، وعاوزين مفهوم الكراهية ده يتعدل ويبعد عن البدعة".

وفي رده على سؤال حول جواز حضور خطوبة زميلة مسيحية في كنيسة، قال جمعة، "إن الأمر جائز وليس هذا فقط بل يجب أن تعرفوا ماذا يسمي الإخوة المسيحيين هذه المناسبات، وأن تبحثوا في معانيها مثل "نصف إكليل"، لأن معرفة الآخر تذيب الحواجز بين الناس".

وبخصوص كشف حجاب المرأة أمام زميلتها المسيحية، قال "نعم يجوز ذلك، يجوز للمرأة أن تكشف حجابها مع المرأة غير المسلمة".