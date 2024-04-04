حامل لقب أكبر معمر في العالم يرحل عن 114 عاماً

توفي الفنزويلي خوان فيسنتي بيريز مورا، الذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2022 كأكبر رجل معمر في العالم، عن 114 عاماً، كما أفاد مسؤولون ومقربون منه.

وكتب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على منصة «إكس»، «لقد انتقل خوان فيسنتي بيريز مورا إلى الحياة الأبدية عن 114 عاماً».

وأكدت موسوعة غينيس للأرقام القياسية رسمياً لقب بيريز مورا كأكبر رجل على قيد الحياة في الرابع من فبراير 2022، عندما كان عمره 112 عاماً و253 يوماً.

والرجل أب لـ11 ابناً، وفي عام 2022 كان له 41 حفيداً، و18 من أبناء الأحفاد، و12 من أحفاد الأحفاد.

والمزارع المعروف باسم تيو فيسنتي مولود في بلدة إل كوبري بولاية تاتشيرا في جبال الأنديس في 27 مايو 1909، وكان التاسع في عائلة مكوّنة من 10 أبناء.