قلق إيطالي متواصل بسبب تدني أعداد المواليد

شهدت إيطاليا التي تعاني انخفاضاً حاداً في عدد السكان منذ سنوات في عام 2023 أقل عدد من المواليد يجري تسجيله على الإطلاق، وفقاً للأرقام الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في إيطاليا «إيستات»، أول من أمس.

وتظهر البيانات الأولية أن البلاد شهدت ولادة نحو 379 ألف طفل فقط العام الماضي، وهو مستوى قياسي منخفض آخر والـ11 على التوالي منذ عام 2013.

ويأتي هذا مقارنة بنحو 557 ألف حالة ولادة. ومنذ البدء بالتسجيل مع توحيد إيطاليا في القرن الـ19، لم يحدث أن جرى تسجيل عدد قليل من المواليد كما كانت الحال في السنوات الأخيرة.

وأثارت الأرقام التي بلغت نحو 393 ألفاً والتي سجلت في 2022 القلق بالفعل، وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها عدد المواليد إلى ما دون عتبة 400 ألف منذ بدء التسجيل.