لص يسرق 63 مليون دولار ثم يعيدها

عانى قطاع العملات المشفرة من واحدة من أكبر الحوادث الأمنية هذا العام بعد أن قام أحد المتسللين بسرقة 63 مليون دولار من لعبة تعتمد على تقنية سلاسل الكتل blockchain.

وأكدت لعبة Munchables الحادثة في منشور على موقع X يوم الأربعاء وقالت إنها ستحاول وقف المعاملات. أشار متخصصو بلوكتشين PeckShield إلى أن المتسلل سرق 17400 من عملات إيثر - تبلغ قيمتها حوالي 63 مليون دولار بالأسعار الحالية. وقد دعمت البيانات العامة حول معاملات العملات المشفرة هذا التقدير.

مع ذلك، يبدو أن المستغل قد غير رأيه، وأعاد الأموال بالكامل في وقت لاحق من نفس اليوم، وفقاً لبيانات بلوكتشين. أعلن Munchables أن "جميع أموال المستخدمين آمنة"، في منشور على X في حوالي الساعة 2:30 مساءً بتوقيت سنغافورة، مضيفاً في منشور منفصل أن المتسلل لم يصر على أي شروط، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"