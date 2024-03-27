العثور على عشاء عمره 3 آلاف عام

في اكتشاف أثري غريب من نوعه، توصل علماء في مقاطعة كامبريدجشاير في بريطانيا إلى وجود بقايا عشاء قديم عمره 3 آلاف عام في منزل بأحد المواقع الأثرية.

ووفق موقع صحيفة "سي إن إن"، كشفت بقايا الطعام عما تناول سكان مجتمع العصر البرونزي، خلال القرن التاسع قبل الميلاد في بريطانيا، إذ احتوى العشاء الأثري على وعاء فخاري كان عبارة عن عصيدة حبوب القمح الممزوجة بالدهون الحيوانية.

كما تبين من الآثار وجود عسل ولحم غزلان؛ ما يشير إلى أن الأشخاص الذين استخدموا الأطباق ربما تناولوا كذلك لحم الغزال بالعسل.

وتبين كذلك أنّ المجتمع احتفظ بكلاب تغذّت على بقايا وجبات أصحابها.

ومن المقرر أن تغيّر هذه الاكتشافات الفهمَ الحالي لِما كانت عليه الحياة اليومية في بريطانيا خلال القرن التاسع قبل الميلاد. التي شملت كذلك محتويات العديد من العناصر الخشبية والنسيجية التي نادرًا ما تبقى في السجل الأثري.