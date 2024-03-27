نهاية تمساح «دوّخ» الأستراليين شهراً

قالت السلطات الأسترالية أمس، إنه تم الإمساك بتمساح يبلغ طوله 3.4 أمتار بعد أن ظل طليقاً لشهر تقريباً في ولاية كوينزلاند.

وذكرت إدارة البيئة في كوينزلاند أن التمساح قد تم إعلانه حيواناً خطراً «بعد أن ظل يتجول حول الممتلكات الخاصة، ويطارد الحيوانات المنزلية».

وأمسك بالتمساح في فخ على ضفاف نهر هربرت (نحو 125 كيلومتراً شمال تاونسفيل في شمال شرق كوينزلاند).

وأشارت السلطات إلى أنه تم الإمساك بتمساح ثانٍ، يعتقد أن طوله نحو ثلاثة أمتار، أيضاً في فخ في نهر روس في تاونسفيل، بعد استهدافه لأنه كان يشكل خطراً على الجمهور. ومن المقرر وضع التمساحين في مزارع للتماسيح أو حدائق.

وقال كبير مسؤولي الحياة البرية توني فريسبي: «يجب أن يفهم الناس أن إقصاء هذين التمساحين لا يجعل نهر هربرت أو نهر روس أكثر أماناً».